Carenza di medici, ecco 21 tirocinanti Corso triennale e subito in servizio

di Barbara Calderola

Entrano subito in servizio e lo fanno già nell’ottica della rete sanitaria incaricata di ricucire il rapporto con il territorio che ha radici nella Casa della Comunità. Contro la penuria di medici di famiglia arrivano i 21 tirocinanti del Polo provinciale di formazione nato grazie a una partnership fra Irccs San Gerardo e Asst Brianza. Le due aziende hanno unito le forze e ora i futuri titolari di condotta hanno cominciato il corso triennale 2022-2025 che si concluderà con la specializzazione.

Le classi sono due: una a Monza con 10 studenti (dei quali quattro donne) e una seconda assegnata ad Asst Brianza con 11 dottori (sei uomini). L’avvio dei lavori per tutti è cominciato all’auditorium “Oscar Ros” dell’ospedale di Vimercate. Ad accoglierli anche Carlo Teruzzi ed Egidio Riva, il primo presidente dell’Ordine dei medici, il secondo alla testa della Conferenza dei sindaci brianzoli. Presenti anche Alessandro Colombo, direttore dell’Accademia di Formazione per il Servizio socio-sanitario della Regione e i direttori generali Silvano Casazza (San Gerardo) e Marco Trivelli (Asst Brianza). Un parterre che racconta l’importanza del momento. A fare gli onori di casa, Guido Grignaffini, direttore socio-sanitario dell’Asst Brianza, e della scuola. "Con il corso spezziamo l’isolamento vissuto dai medici di famiglia durante la pandemia - spiega - il loro ruolo è essenziale. Superata la diffidenza iniziale nei confronti delle Case della Comunità, il clima è completamente cambiato: ora fra ospedale e i loro studi c’è collaborazione, indispensabile per giocare in squadra con specialisti e infermieri. Il modello è decollato". I nuovi tirocinanti "cominceranno a praticare già forti del network che sperimenteranno sul campo fin dai primi giorni di studio, conosceranno tutti da subito, il nuovo approccio culturale per loro sarà la norma - aggiunge il direttore - e questo farà la differenza".

I 21 andranno a tappare le falle aperte dai pensionamenti, "anche Monza è in sofferenza adesso". Nel resto della Brianza succede invece da un pezzo. "I tirocinanti possono esercitare subito con condotte ridotte fino a mille pazienti e curare all’interno delle Case della Comunità". Da quest’anno a occuparsi di medici di famiglia non sarà più Ats, ma Asst, la migrazione è già in corso. In capo alle aziende passa l’intera partita "ecco perché il polo formativo con il San Gerardo è strategico".