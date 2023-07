Figlio di panettieri brianzoli, gira il mondo e torna per insegnare l’arte bianca ai bimbi: a settembre apre la sua scuola

Carate Brianza (Monza) – Il caratese Davide Longoni a settembre inaugurerà a Chiaravalle MadreProject, la Scuola del Pane e dei Luoghi (le iscrizioni sono aperte fino a fine luglio). È la prima scuola in Italia che propone di realizzare il proprio sogno di un lavoro autonomo e gratificante attraverso la creazione di una bottega artigiana del pane che non sia solo un progetto commerciale ma anche culturale e sociale. Davide Longoni , che nasce quasi 50 anni fa in una famiglia di fornai di Carate Brianza (Realdino di Carate), non segue le orme dei genitori ma si laurea in storia e va a lavorare nell’agenzia fotografica Magnum Contrasto per 10 anni.

Nel 2003 assaggia un pane speciale, dal sapore emozionante, comincia a studiare quel tipo di ricetta, farine non industriali, lievito madre, grandi formati e dà il via a una vera e propria rivoluzione del pane, forma ragazzi e ragazze di tutta Italia che vogliono diventare fornai e che spesso hanno fatto studi diversissimi, certi molto colti. Il suo più recente progetto è questa scuola, di cui sarà il direttore della didattica sul pane. "In realtà – spiega – ho sempre insegnato a fare il pane, questa speciale scuola insegna anche a pensare con il pane per reincantare il mondo, mettere la base in una bottega del pane per sviluppare anche progetti culturali e sociali, dedicati al territorio”.

"Non è una scuola solo tecnica e filosofica-valoriale, ma insegna anche come si fa ad aprire e sostenere la propria bottega del pane, occupandosi di ogni allievo. Ti aiuta a trovare il tuo posto nel mondo". Da Carate di strada ne ha fatta tantissima, non solo per i sette locali a Milano, i campi di grano a Chiaravalle e in Abruzzo, ma per il modo di pensare il pane e il cibo che ha condotto. Alla Scuola del Pane e dei Luoghi infatti, oltre ad affinare le tecniche di panificazione, si impara a creare e gestire la propria piccola impresa artigiana e a scoprire come valorizzare il luogo dove si è scelto di lavorare, creando iniziative culturali, servizi di quartiere, progetti speciali per le diverse comunità, tutti favoriti dal fatto che il punto di riferimento sia un negozio del pane, un luogo dove la gente fisicamente va tutti i giorni.

Il progetto nasce da Terzo Paesaggio, associazione no profit che si occupa di rigenerazione urbana-sociale attraverso la cultura. Madre Project è ideata dall’organizzazione non profit Terzo Paesaggio che realizza progetti di rigenerazione urbana a base culturale, sviluppata e promossa in partnership con Avanzi S.p.A. Società Benefit, che si occupa di sostenibilità e innovazione urbana . Longoni è cofondatore del movimento P.A.U. Panificatori Agricoli Urbani.