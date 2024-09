Carate Brianza: stop ai circhi con gli animali, vietata l’area della Porenzella

Carate Brianza, 25 settembre 2024 – La giunta Veggian dice no agli spettacoli con gli animali nei circhi sul territorio di Carate. Questa decisione, sebbene in linea con l’orientamento di numerosi Comuni italiani, potrebbe incontrare l’opposizione delle compagnie circensi, che spesso contestano tali divieti facendo riferimento alla Legge nazionale 337/1968, la quale riconosce la funzione sociale dei circhi e disciplina l’utilizzo di animali negli spettacoli, prevedendo tutele per il loro benessere. È anche previsto un nuovo regolamento.

L’Amministrazione comunale è impegnata nell’individuazione di nuove aree, situate al di fuori del tessuto urbano, che possano essere adibite all’ospitalità del circo e di altri spettacoli viaggianti. Queste aree dovranno essere dotate di infrastrutture adeguate a garantire la sicurezza degli spettatori e degli operatori.

La decisione è stata presa dalla Giunta deliberando l’atto di indirizzo per l’individuazione di nuovi spazi pubblici riservati a circhi o spettacoli viaggianti. Nel testo approvato dall’Esecutivo di centrodestra a Carate Brianza viene precisato che l’area della Porenzella (Agliate) “risulta priva delle necessarie dotazioni volte a garantire lo svolgimento in sicurezza degli spettacoli viaggianti e che, pertanto, non è più possibile individuare quell’area come disponibile per le attività circensi”.

Quindi, fino all’individuazione di un nuovo spazi alternativi, il terreno che si affaccia sul fiume Lambro nelle vicinanze della frazione di Agliate non ospiterà mai più circhi.

Pertanto non si vedranno più carovane e tendoni con acrobati e trapezisti, e tantomeno animali, sul terreno in località Agliate, con la Giunta che non ha ancora trovato aree adatte e che le sta cercando fuori dal contesto dell’abitato e delle zone residenziali.

Come ha spiegato il sindaco Luca Veggian: “Non abbiamo preclusioni contro le attività circensi. Nutriamo il massimo rispetto per il lavoro di tutti, anche di loro, ma è necessario svolgerlo secondo le norme di sicurezza e a Carate Brianza sono quindi previsti spettacoli senza il coinvolgimento di animali”.