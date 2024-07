Carambola tra due auto sulla Milano-Meda. Sei persone in ospedale

Ancora sangue sulla Milano-Meda, dove nella notte tra venerdì e sabato si è registrato un nuovo incidente. Dopo quello che il giorno prima ha rischiato di trasformarsi in tragedia con tre feriti, dopo che una macchina contromano, guidata da una donna di 76 anni, ha centrato altre vetture nella direzione corretta. Questa volta il tratto interessato è stato quello di Cesano Maderno, con sei feriti totali: cinque uomini e una donna, dai 22 ai 40 anni. È successo intorno alle 4.30, in direzione Sud. Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Di certo c’è l’impatto, violento, tra due auto che si sono semi-distrutte (nella foto). La viabilità si è paralizzata, per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno aiutato le persone a uscire dalle lamiere, poi le hanno affidate ai sanitari: sono state trasportate alcune a Desio e alcune a Monza, con codici tra il giallo e il verde. Piuttosto lunghe e complesse le operazioni per la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, preliminari alla riapertura della Superstrada.

Ale.Cri.