Carambola fra tre veicoli. Furgone si rovescia, 5 feriti

Una mancata precedenza è all’origine del brutto incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Solaro provocando 5 feriti ma che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Un furgone, colpito in pieno da un’auto dopo che aveva attraversato l’incrocio, si è rovesciato su un lato andando a finire su un’altra auto ferma allo stop.

È successo alle 7.40 a Solaro, incrocio tra Corso Europa, il lungo rettilineo a doppia carreggiata che collega con Cesate e la via Bernini, traversa interna della zona artigianale. L’impatto violento è stato tra una Renault Captur e un furgone, che si è rovesciato finendo addosso a una Ford. I feriti sono stati in tutto 5, tra cui una ragazza di 16 anni. Gli altri erano i conducenti dei tre mezzi e un altro passeggero, tutti uomini di 40, 42, 49 e 57 anni.

Le preoccupazioni maggiori sono state inizialmente per il conducente del furgone, rimasto all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno insieme a tre ambulanze, l’auto medica e i carabinieri della locale stazione. La strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Il quadro clinico dei feriti è risultato poi meno grave di quanto si era inizialmente temuto. Uno solo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Saronno, mentre gli altri sono stati trasferiti all’ospedale di Garbagnate in codice verde.

Ga.Bass.