Cappato firma contro la “D breve” a Mezzago: "Ora aspettiamo anche gli altri"

Marco Cappato firma contro la Tratta D breve di Pedemontana. Il candidato alle suppletive per il Senato del 22 e 23 ottobre sostenuto dallo schieramento largo di cui fanno parte centrosinistra e grillini, sposa la battaglia del Vimercatese. Ma "la nostra è una causa senza colore politico, il territorio è di tutti, ora aspettiamo anche gli altri candidati", sottolineano gli attivisti del Comitato “Ferma Ecomostro D breve“ che girano la zona per spiegare alla gente l’impatto dell’opera: "Cancellerà il Parco Agricolo Nord Est, un’oasi che le amministrazioni hanno preservato intatta e sulla quale è in arrivo una colata di cemento". Osservazioni portate avanti anche da 11 Comuni dell’area, pronti a ricorrere al Tar se la Regione non li ascolterà.

Bar.Cal.