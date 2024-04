Capitan Ventosa e i ragazzi speciali. Tutti insieme per l’integrazione

C’era anche Capitan Ventosa di Striscia la Notizia a Solaro per gli eventi organizzati dall’associazione In X Aut, Integrazione e solidarietà per l’Autismo OdV di Solaro in occasione del “Blue day“. Per la celebrazione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo sono stati messi in scaletta diversi momenti per coinvolgere la cittadinanza.

Il primo appuntamento è stato al Polo culturale Regina Elena per il gioco musicale “Le mille bolle blu“ promosso dalle volontarie della Biblioteca che hanno condiviso una merenda con i ragazzi e ragazze di In X Aut. Poi i bimbi della Scuola dell’infanzia Borromeo hanno fatto volare centinaia di palloncini blu nel giardino della Villa Borromeo e gustato un buon gelato in collaborazione con la Gelateria dell’Arco. Infine sabato In X Aut ha offerto a tutti uno spettacolo con Capitan Ventosa per sfatare tanti luoghi comuni sull’autismo con il sorriso. L’evento è proseguito con un aperitivo servito dai ragazzi di In X Aut nella piazzetta di via Mazzini, per concludersi con un brindisi nel giardino della Villa Borromeo illuminata di blu. L’associazione In x Aut è nata nel 2015 dall’esperienza di alcuni genitori di ragazzi con autismo che avevano cominciato a frequentare un gruppo di auto mutuo aiuto.

Da quell’esperienza è nato il desiderio di dar vita ad un’associazione per "contribuire moralmente, culturalmente e materialmente alla crescita della nostra comunità nel rapporto con la disabilità e la fragilità psichica e fisica". Sono diverse le esperienze per offrire opportunità di coinvolgimento, condivisione e responsabilizzazione a ragazzi con autismo, attraverso lo sport, attività manuali e collaborazioni con enti, associazioni e attività locali.

