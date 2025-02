Cantieri lumaca in varie zone della città. Sotto accusa le code in viale Libertà

Ritardi nei cantieri e problemi viabilistici in città. Nello scorso Consiglio comunale di lunedì sono emerse diverse situazioni che stanno creando disagi sulle strade.

Due di queste interessano il quartiere Libertà. I lavori del “Mite“ per il rifacimento delle pavimentazioni dei parcheggi e dei marciapiedi con materiali riflettenti e a basso assorbimento di calore in viale Libertà (nel tratto tra la rotatoria di viale Sant’Anastasia e via Amerigo Vespucci), si stanno protraendo più del previsto (la scadenza era il 30 gennaio), causando frequenti intasamenti di traffico. "Si tratta dell’ennesimo lavoro pubblico in ritardo – denuncia il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi – che sta creando un sacco di problemi alla mobilità. Il problema è anche che passando in certi orari del giorno, non si vede nessuno in cantiere".

Su questo l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà ha precisato che il prolungamento è stato dovuto a "problemi con i sottoservizi, nella fattispecie per l’impermeabilizzazione dei cavi elettrici". Sempre su viale Libertà, preoccupa la situazione del parapetto nel sottopasso stradale, "precaria e pericolosa", come osserva Monguzzi. "Una porzione di parapetto di sicurezza del camminamento pedonale, è stato probabilmente urtato da un veicolo e risulta instabile – precisa – e le putrelle verticali appaiono evidentemente in distacco rispetto al supporto basso di muratura. Bisogna intervenire subito alla sua riparazione per la sicurezza di pedoni, ciclisti e monopattini".

Sempre il consigliere di Fdi ha fatto presente poi il guasto dell’attraversamento pedonale all’altezza della chiesa di Regina Pacis, su via Foscolo, con un impianto semaforico non funzionante e il pulsante per pedoni divelto. Sull’altro fronte della città, ha sollecitato invece un intervento il consigliere del Pd Marco Riboldi, sottolineando l’urgenza di moderatori di velocità in via Lucania, via Silva e via Guerrazzi (a San Giuseppe) dove spesso le macchine sfrecciano a tutta velocità, con la presenza di chiese e di scuole. L’ex sindaco Dario Allevi infine ha tuonato sulla gestione della mobilità durante la festa di San Biagio di domenica scorsa. "Non è possibile che un automobilista abbia scoperto la chiusura di via Prina appena a ridosso della via stessa – rimbrotta l’ex primo cittadino –, il mancato piano preventivo d’interventi sui flussi di traffico ha creato ingorghi incredibili e difficoltà agli abitanti di zona che dovevano uscire dai propri passi carrai".

A.S.