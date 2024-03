Cantiere di BrianzAcque, rivoluzione della viabilità

In questi giorni termineranno i lavori lungo la strada che porta alla frazione di San Giorgio, poi toccherà alla trafficata via che conduce dalla zona del centro sportivo alla stazione Fs, e che dovrà essere chiusa alla circolazione per un paio di mesi.

Il cantiere comporterà modifiche alla viabilità, con deviazioni e percorsi alternativi, ma permetterà di mettere uno stop alle perdite nella rete idrica della città. Nuovi interventi in vista sulle condutture dell’acquedotto pubblico a Biassono. BrianzAcque sta concludendo le opere di ammodernamento delle tubazioni su via Regina Margherita: con l’inizio di aprile la strada sarà definitivamente riaperta alle auto. Da lunedì 8 però le ruspe si sposteranno in via Parco, per la sostituzione delle vecchie reti idriche: l’arrivo degli operai obbligherà a chiudere il tratto compreso tra l’incrocio con via Brenno e quello con via Regina Margherita, per tutta la durata dei lavori. Il cantiere dovrebbe durare fino agli inizi di giugno e sarà l’ultimo step del maxi-intervento da oltre 1 milione di euro con cui l’azienda idrica sta effettuando il ricambio di più di 2 chilometri di tubature in città. Alla fine tutta l’operazione permetterà di risparmiare 126 metri cubi d’acqua al giorno, pari a oltre 46mila all’anno. Le vecchie condutture, ormai usurate, soggette a perdite e non più adatte a garantire un servizio efficiente verranno rimpiazzate con tubazioni di nuova generazione. La chiusura del tratto di via Parco, necessaria per eseguire i lavori, è stata studiata da BrianzAcque insieme al Comune, alla polizia locale e alle imprese che sono impegnate nella riqualificazione del vicino Autodromo, per consentire la continuità di entrambi i cantieri: per assicurare il collegamento est-ovest, da Lesmo, Peregallo e San Giorgio verso Biassono e la Sp6 Monza-Carate, sarà predisposto un percorso alternativo, che prevede di passare per via Madonna delle Nevi, via Pessina e via Volta.

Fabio Luongo