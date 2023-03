Cannibali di auto a Monza: portiere, cruscotti e ruote saccheggiati pure di giorno

Portiere rubate a un'auto

Giovedì mattina, una Mercedes si è ritrovata senza le portiere. Tutte e quattro. Smontate e rubate durante la notte, la carcassa della vettura lasciata dove era parcheggiata come uno scheletro. Via Petrarca, via Frisi, via Damiano Chiesa. Boschetti Reali, il centro storico a due passi. Il Parco e la Villa Reale pure. C’è un angolo prestigioso della città che sembra diventata terreno di caccia privilegiato per i predatori, che con costanza e regolarità preoccupante parrebbero aver preso di mira le vetture parcheggiate in questo fazzoletto di terra per rubarle o cannibalizzarle. Soprattutto, quelle di grossa cilindrata.

"Fari, cruscotti, volanti - racconta una residente -: una situazione intollerabile: a me hanno letteralmente rubato la macchina due settimane fa, a parecchi vicini di casa hanno smontato e preso pezzi della carrozzeria. Alla Mercedes hanno smontato oltre alle quattro portiere, anche il faro anteriore e gli strumeti tecnologici interni". Come se si trattasse di furti su commissione. Un fenomeno che desta inquietudine oltre che rabbia e sconcerto.

"Ovviamente ho denunciato immediatamente il furto subto alle forze dell’ordine - continua - e invito tutte le vittime a fare altrettanto. È un dovere civico e poi sono convinta che finché questo odioso fenomeno non entrerà nelle statistiche delle forze dell’ordine, ma resterà sotto silenzio, non potrà terminare". E poi c’è la paura sottile che si insinua in parecchi residenti, soprattutto donne. "Quando torniamo a casa alla sera c’è da aver paura - spiega -: la zona è buia, molto buia.

Ci vorrebbero più lampioni per illuminarla e forse anche delle telecamere per dissuadere i ladri". Anche perché sembra che il fenomeno prosegua da parecchio tempo. «Sono mesi che almeno un paio di volte alla settimana in media succede a qualche macchina. Questa settimana è successo anche per tre giorni di fila. A una mia conoscente che abita da queste parti hanno distrutto una Porsche in questo modo proprio di recente". Il sospetto è che sia in azione una banda specializzata, come quella smantellata dai carabinieri di Monza sette anni fa.