Cane abbandonato. Salvato dai militari

Ennesimo episodio di maltrattamenti di animali. In questo caso un cane è stato chiuso in una casa di corso Italia, da solo per troppi giorni. I vicini hanno dato l’allarme e quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento hanno trovato il cane denutrito e sporco. La proprietaria sarà denunciata. Dalle prime indagini, sembra che sia andata via oltre una settimana fa, lasciando poco cibo e niente altro per il povero cane. I militari hanno allertato l’Ats, accorsi anche i vigili del fuoco. All’interno della stanza in cui era stato lasciato il cane, l’ambiente era in pessime condizioni. Il cane è stato ora affidato al Fusi di Lissone, che ha la funzione di canile sanitario.

Son.Ron.