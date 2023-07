Cancellati i Mondiali di skiroll "Gli sponsor ci hanno abbandonato"

di Gabriele Bassani

Annullato a due settimane dal via il Campionato Mondiale di skiroll in programma in città dal 10 al 13 agosto. Ha dell’incredibile quanto accaduto con l’organizzazione dei Mondiali di sci da fondo su rotelle, lo skiroll, appunto, disciplina in crescita che ha trovato a Lazzate un’associazione sportiva interessata a svilupparne la diffusione, tanto che appena qualche settimana fa ha organizzato proprio qui, in tempi record, una prova di Campionato Italiano e si era proposta per ospitare i Mondiali dopo la rinuncia dell’Estonia, arrivata a inizio giugno. Ora la doccia fredda, una decisione clamorosa comunicata dal sindaco Andrea Monti senza nascondere lo sconcerto e l’amarezza.

"Ci lascia l’amaro in bocca questa rinuncia giunta a pochi giorni dall’evento e che per l’Amministrazione e tutta la comunità lazzatese rimane inspiegabile", dice il primo cittadino. "In meno di due mesi abbiamo coinvolto tutte le associazioni del territorio, riprogrammato gli eventi cittadini per sostenere la manifestazione e trovato importanti coperture economiche dagli enti pubblici coinvolti - racconta Monti - Il solo Comune aveva già garantito un contributo straordinario di 10mila euro, la Regione aveva già approvato uno stanziamento di altri 10mila euro. I contributi pubblici non sono mancati, arrivando a coprire poco meno della metà del costo organizzativo, così come abbiamo apprezzato le capacità tecniche dei promotori locali, al lavoro da tempo senza risparmiarsi. Qualcuno invece non ha fatto la sua parte, mostrando un disinteresse e una leggerezza disarmanti e non compatibili con uno scenario internazionale".

"Per cause fuori dal nostro controllo - ha spiegato Andrea Pizzi, lazzatese responsabile della manifestazione - sono venute a mancare le coperture finanziarie sulle quali contavamo e che ci avevano dato il la per partire con tutta la macchina organizzativa. Purtroppo non abbiamo più il tempo tecnico per poter garantire la riuscita dell’evento".

La situazione incredibile che si è venuta a creare stimola una riflessione amara al sindaco Monti. "Sono preoccupato in vista delle Olimpiadi invernali dell’ormai vicino 2026 - dice -, speriamo non sia questo l’approccio per prepararsi ad un evento su cui come Regione abbiamo investito somme ingenti".