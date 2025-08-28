Canarins Agrate, stagione al via. La novità è Meroni

È scattata a inizio settimana la nuova stagione agonistica dei Canarins Agrate, la decima con Alberto Decio alla guida del team nel campionato

di Divisione Regionale 1, dopo un’estate contrassegnata fondamentalmente

da un movimento di mercato in entrata. Vestirà per la prima volta la casacca gialloblù Aron Meroni, esterno

di scuola Aurora Desio con cui ha anche vinto un campionato di C Gold.

Ha giocato in C tra Gorgonzola

e Varedo negli ultimi anni. Stazza fisica, talento e grandi giocate in attacco

le sue principali caratteristiche. Conferme importanti per quanto riguarda il resto del roster e in particolare per i due capitani Chicco Rota e Mattia Moreti, per tre colonne portanti del calibro di Paolo Pizzul, Ivan Catalfamo e Pietro Calloni, per i giovani Matteo Fratesi e Malick Gueye, per

il lungo Andrea Grassi, Matteo Farinatti, Giovanni Di Bari e il veterano Mattia Vergani.

La squadra agratese torna nel girone B e affronterà le altre brianzole Villasanta, Pob Binzago, Dipo Vimercate, Varedo e la Forti e Liberi Monza, oltre a Morbegno, Lecco, Erba, Rovello Porro, Sondrio, Civate, Cabiate e Nibionno.

Ro.San.