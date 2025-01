Cassina, campioni di stile: la sedia superleggera firmata da Gio Ponti e la linea della Lancia

Un altro anno da record per Cassina. La storica azienda di design di Meda ha mantenuto la propria posizione da leader di mercato, continuando a investire nella rete retail, sviluppando prodotti innovativi e processi produttivi all’avanguardia. L’azienda di via Busnelli fondata nel 1927, ad oggi ha 374 dipendenti, di cui 325 in Italia e 49 all’estero.

Il 2024 è stato un anno da ricordare: iniziando da febbraio, con il decollo della nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata Cassina al flagship store del brand in via Durini a Milano, operazione che ha sancito il debutto dell’azienda nel settore automotive. Cassina e Lancia hanno alzato il velo sull’attesissima vettura presentata con una motorizzazione 100% elettrica in 1906 unità numerate e certificate, in omaggio all’anno di nascita di Lancia.

"La capacità di Cassina di trascendere i confini tradizionali del design attraverso iniziative cross-culturali è stata confermata anche dalla straordinaria collaborazione con Bottega Veneta che ha dato forma a due nuove interpretazioni dell’iconico LC14 Tabouret Cabanon, Roquebrune-Cap-Martin 1952 di Le Corbusier – raccontano i vertici dell’azienda made in Meda –. Questi modelli sono stati utilizzati prima come sedute durante la sfilata Winter 24 della maison e, successivamente, presentati all’interno della scenografica installazione realizzata durante la Milano Design Week.

Proprio la settimana del design ha fatto da palcoscenico a due importanti ricorrenze fortemente legate alla storia dell’azienda: i 30 anni della collaborazione con Philippe Starck, che per onorare questo traguardo ha firmato una proposta eclettica per la zona notte e il ventesimo anniversario della Collezione Charlotte Perriand, celebrata nel corso dell’anno anche nei Cassina Store di Parigi, Londra e Miami".

Il 2024 è stato anche un anno di importanti riconoscimenti: l’Associazione per il Disegno Industriale ha assegnato a Cassina un Compasso d’Oro alla Carriera per l’iconica sedia 699 Superleggera firmata dal maestro Gio Ponti e una Menzione d’Onore della giuria per il sistema Esosoft di Antonio Citterio.

Nella parte conclusiva dell’anno, il marchio ha svelato la nuova location del suo store a Madrid, situato nel cuore della città e progettato “The Cassina Perspective“ presentando una collezione unica che unisce oltre dodici decadi di design. Cassina, fondata a Meda nel 1927 da Cesare e Umberto Cassina, è stata pioniera nell’Italia degli anni ‘50 dell’industrial design secondo una logica totalmente inedita, capace di segnare il passaggio dalla produzione artigianale a quella seriale.

L’azienda ha sempre avuto un’attitudine pionieristica grazie alla sua spiccata propensione alla ricerca e all’innovazione, coniugando competenze tecnologiche all’avanguardia a un’artigianalità di grande tradizione. Negli anni, ha coinvolto i più importanti architetti, designer e creativi per immaginare nuove forme e trasformarle in progetti. Oggi “The Cassina Perspective“ esprime la visione e i valori dell’azienda attraverso una collezione eclettica in cui i prodotti dall’anima più innovativa e le icone del movimento moderno creano insieme atmosfere accoglienti, dialogando secondo un codice progettuale unico basato sull’eccellenza.