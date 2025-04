Campionati regionali di calcio: Eccellenza e Promozione verso i verdetti finali

Domenica ripartono i campionati regionali di calcio. Ma siamo agli sgoccioli. In Eccellenza, ferma da due domeniche, si gioca il penultimo turno mentre dalla Promozione in giù siamo ai 90 minuti finali. In certi casi i verdetti sono già stati espressi, in altri no. Vediamo dove conta ancora qualcosa e chi invece ha già la testa al mare. Nel girone A di Eccellenza, dove sono in tre in lotta per il primato (Pavia, Caronnese e Solbiatese), non ci sono brianzole in lizza per i playoff. Deludente la stagione dell’Ardor Lazzate, mentre la Lentatese lotta per la salvezza diretta e il Meda per non retrocedere direttamente. Nel girone B serve un miracolo alla Leon per spodestare il Mapello, che mantiene cinque punti sugli orange che riceveranno la Fucina non ancora salva dopo un girone di ritorno sotto le attese. Già retrocessa la Casati. Nel girone A di Promozione serve almeno il pari all’Universal Solaro per consolidare il quarto posto e accedere ai playoff. Ma il clou della domenica è nel girone B: finalmente avremo il nome vincente del duello tra Vis Nova e Seregno. I giussanesi mantengono un punto di vantaggio, ma se la vedranno in casa con l’AC Lissone, terza. Il Seregno sarà impegnato a Cavenago contro una squadra già retrocessa. Lucertole padrone del proprio destino, con la vittoria nel derby la festa la faranno loro. Anche in Prima B c’è incertezza. Dopo il ko col Montesolaro, il Bovisio Masciago ha perso la testa a favore dello SC United (51 a 49) proprio alla penultima giornata. Domenica c’è Bovisio-Italia e Sc United-Veniano. Giochi fatti nel girone N con la promozione della Dipo. Come nel girone S di Seconda in cui si registra il successo della Nuova Usmate, mentre nel girone R serve il colpo di coda alla Pol. Di Nova che deve recuperare due punti al Cermenate opposto al Dal Pozzo, sesto, mentre i biancorossi ospitano la Celtica.