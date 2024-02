Calzini spaiati. Storie di inclusione in biblioteca

Letture e laboratori per celebrare il rispetto, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze. E poi uno spettacolo teatrale poetico e delicato per scacciare le paure della notte. Oggi alle 17 e domani alle 9.45 a Vedano, nella biblioteca di via Italia, “Tante storie di calzini spaiati - Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti“, con letture di storie di amicizia e rispetto per bambini dai 6 ai 10 anni, seguite da un piccolo laboratorio artistico, in occasione della Giornata dei calzini spaiati. Ingresso libero. Domenica alle 16.30 a Vimercate invece, nell’auditorium della biblioteca, la compagnia delleAli Teatro porterà in scena lo spettacolo per bimbi “Alba/Aurora“. Ingresso 7 euro.

F.L.