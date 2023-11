Caldaia rotta, mancano i ricambi. La scuola materna resta chiusa

Doppio guasto all’impianto di riscaldamento, il Comune chiude la scuola materna.

Porte sbarrate ieri così come lo saranno anche lunedì alla Rodari di Usmate Velate. La sindaca Lisa Mandelli ha firmato l’ordinanza. È successo tutto a pochi giorni dalle prove di accensione che erano filate lisce, durante il test che precede l’avvio della centrale termica, infatti, non era emerso alcun problema. Invece poi qualcosa è andato storto e l’intervento della ditta che si occupa della manutenzione

ha evidenziato un problema anche alla centralina che impartisce gli ordini alla caldaia e ha provveduto a sostituirla. Ma un altro pezzo guasto che era stato ordinato, come tanti altri componenti in questo periodo non era disponibile. Da qui l’allungarsi dei tempi e la decisione di chiudere per evitare problemi ai piccoli "viste le temperature in rapido calo". Una scelta condivisa subito dal primo cittadino con la dirigenza della scuola che a sua volta ha avvisato le famiglie permettendo così ai genitori di organizzarsi. Con impegni di lavoro pressanti è complicato trovare soluzioni all’ultimo minuto. A inizio settimana i guai dovrebbero essere risolti. Era già successo, l’anno scorso. Anche nel 2022 i caloriferi erano rimasti freddi costringendo l’Amministrazione a lasciare i bambini fuori dalla porta. Stavolta c’erano state avvisaglie, ma si credeva che il blocco potesse rientrare. Giovedì invece bimbi e insegnanti hanno indossato i giacconi in aula. Ieri, lo stop. Bar.Cal.