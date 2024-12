Caldaia pazza alle elementari. Mamme in piazza

Il riscaldamento va a singhiozzo e la caldaia ha problemi di funzionamento, tanto che in alcune classi farebbe freddo mentre in altre la temperatura è eccessivamente calda. È la situazione che denunciano i genitori dei piccoli alunni delle elementari De Amicis, nella frazione di Santa Margherita: mamme e papà sono sul piede di guerra e l’altra mattina un gruppo di loro ha manifestato fuori da scuola. "Il problema - racconta uno dei genitori - è che il riscaldamento a volte non va e i bambini si ritrovano al freddo, mentre altre volte, probabilmente per riuscire a scaldare dappertutto, in certe classi c’è un clima tropicale. È da tempo che c’è questo disservizio. L’inverno è lungo, che si fa? Esiste un piano B per quando il riscaldamento non funziona bene?". La situazione è nota al Comune. "I genitori dicono che la caldaia non funziona, ma per noi funziona - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Oscar Bonafè -: magari non funziona al massimo, ma in questo momento gli ambienti sono caldi". Il municipio aveva già in cantiere la sostituzione delle due caldaie dell’istituto, ma i tempi di reperimento fondi e affidamento delle opere non hanno permesso di intervenire prima dell’inverno. "Le risorse necessarie sono arrivate con la variazione di bilancio di aprile, solo allora si è potuto affidare il progetto, e una volta fatta la gara e aggiudicati i lavori era già ottobre: non ci siamo fidati a far partire, a quel punto, le opere, perché se ci fossero stati inconvenienti poi si sarebbe rischiato di passare novembre al freddo - chiarisce Bonafè -. Per fare i lavori servono 40 giorni circa, perciò se ne parlerà ad aprile. Intanto comunque la caldaia va. Ogni tanto si blocca, si soffre magari per un giorno, ma poi riparte".

F.L.