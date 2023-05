Calci e bottigliate al chiosco panini Due ragazzi feriti

Controlli straordinari in centro. E i giovani autori di un’aggressione al chiosco dei panini rintracciati. Non è ancora movida estiva, ma le temperature si alzano. Nel fine settimana, il Questore Marco Odorisio ha disposto l’intensificazione dell’attività di controllo nel centro di Monza, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, come piazza Trento e Trieste, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi e via Bergamo.

In collaborazione con la polizia ocale di Monza, sono state controllate 200 persone soprattutto nella fascia d’età tra i 15 e i 40 anni, di cui 39 con precedenti di polizia, 21 minorenni e 24 extracomunitari. In piazza Duomo è stato identificato un 19enne italiano con precedenti per rapina e porto di oggetti atti ad offendere, già destinatario di avviso orale del Questore. Alle 4.30, la Centrale operativa ha ricevuto una richiesta di intervento in piazzale Virgilio, nei pressi della panineria mobile: tre ragazzi 30enni, tutti residenti a Monza, erano stati aggrediti a calci, pugni e bottigliate da un gruppo di altri ragazzi scappati a bordo di un’auto.

Due dei ragazzi aggrediti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo per medicare lesioni guaribili in 7 e 10 giorni. I poliziotti sono riusciti a individuare e bloccare a Muggiò gli autori dell’aggressione: un ragazzo moldavo di 23 anni, residente a Carnate, e un ragazzo italiano di 24 anni, residente a Lissone. In evidente stato di alterazione sono stati tutti sottoposti all’alcoltest e uno di loro, il 23enne, è risultato positivo: è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza.

Da.Cr.