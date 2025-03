Cagnolino smarrito semina il panico. Arrivano i carabinieri

Nei secoli fedele. In tutti i sensi. Questa volta i carabinieri si sono ritrovati a recuperare anche un cagnolino smarrito. Che, al di là dei sorrisi, rischiava di provocare un incidente mettendo a repentaglio oltre che la propria anche l’altrui incolumità.

Il cane in questione era un barboncino toy, il cosiddetti “cani da borsetta“, che ieri mattina è sfuggito al padrone e ha ciminciato a correre in via Cesana e Villa, un tratto della lunga arteria che costeggia il Parco all’altezza di Biassono.

I militari della Stazione locale sono stati avvisati da alcuni passanti che avevano notato il trambusto e sono andati a recuperare il piccolo cane, che appariva visibilmente disorientato, e stava creando intralcio alla circolazione stradale. Attraverso la lettura del microchip è stato individuato il proprietario, che si è subito recato in caserma dove ha potuto riabbracciare il proprio animale domestico.