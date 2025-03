Cade sulle foglie e chiede 155mila euro di danni al municipio

Scivola sul marciapiede pieno di foglie e fa causa al Comune, la donna caduta in via Margherita Panzeri ad Agrate ha chiesto 155mila euro di danni. L’amministrazione ha dato mandato al legale per resistere in giudizio, "abbiamo prodotto tutta la documentazione che prova gli interventi di manutenzione nel periodo precedente all’episodio - dice il sindaco Simone Sironi -. Qui, non parliamo di una buca trascurata, ma di foglie che d’autunno per quanto si rimuovano, continuano a riempire le strade". Questa la linea difensiva che punta a scongiurare ogni responsabilità. Di tutt’altro avviso la donna al centro della vicenda che, invece, ha prodotto certificati medici che elencano i problemi causati dall’infortunio. E che a suo parere sarebbero proprio da collegare a una mancanza di cura. Un preciso computo matematico per arrivare alla quantificazione delle cifra per ristorare quanto subito. La parola passa al giudice.

Bar.Cal.