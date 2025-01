Bus in anticipo per arrivare puntuali a scuola

Due corse della circolare sinistra a Vimercate anticipano di 5 minuti per permettere agli studenti delle medie Saltini a Oreno di entrare in classe in tempo. I nuovi orari: partenza alle 6.55 da via Diaz, 26 e alle 7.35 da piazza Marconi. Mentre, la modifica del capolinea della Linea 3 da piazza Marconi a piazzale Martiri Vimercatesi consentirà agli alunni delle elementari Da Vinci e Filiberto di usare in contemporanea il bus. "I cambiamenti sono stati studiati dall’Ufficio mobilità nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio", spiega il Comune. Una revisione "su misura per tarare la prestazione ai bisogni reali di ragazzi e genitori".

Bar.Cal.