Buche sulla Milano-Meda, raffica di auto con le gomme rotte a Varedo

Varefo (Monza e Brianza), 28 gennaio 2025 – Auto in coda sulla Milano-Meda: Conducenti sconsolati osservano le ruote danneggiate lungo la carreggiata Nord, direzione Como.

Situazione d'emergenza nei pressi di Varedo

La scena surreale si è verificata tra le 7 e le 9, presso l'uscita di Varedo, dove numerosi automobilisti hanno segnalato la rottura dei pneumatici, costringendo le auto ad accostarsi al bordo strada.

Intervento delle autorità

Alle 7:20 è stata effettuata una chiamata al numero d'emergenza 112 per un incidente dalla dinamica non nota, nella stessa area fra le uscite 7 e 8, tra Varedo e Bovisio Masciago, in direzione nord. Sul luogo sono prontamente intervenuti la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

I tecnici e manutentori della Provincia di Monza e Brianza hanno successivamente eseguito rilievi confermando la criticità e posizionando segnalazioni nell'attesa che le condizioni meteo permettessero l’avvio dei lavori di ripristino, anche se previsti in forma provvisoria, del manto stradale.