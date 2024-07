Brugherio, danneggia in un incidente 3 auto parcheggiate e scappa: inchiodato dalle telecamere

Brugherio (Monza Brianza) – Ha danneggiato tre macchine in sosta e ha provato a svignarsela. E ce l'avrebbe anche fatta, visto che non c'erano stati testimoni e ai proprietari delle vetture non era rimasto altro da fare che rassegnarsi a portare autonomamente le auto dal carrozziere.

Ci si è messa però di mezzo la polizia locale di Brugherio che, dopo aver constatato l'altro pomeriggio quanto accaduto in via San Maurizio al Lambro, ha scovato e visionato le immagini della telecamera di una ditta della zona riuscendo a risalire a marca, modello, colore e iniziale di targa del veicolo responsabile dell'incidente, un'Alfa Romeo Giulietta nera. Dal sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe dei varchi cittadini si è riusciti poi a vedere che proprio quel veicolo era entrato in via San Maurizio 'integro' e ne era uscito un paio d'ore dopo con danni evidenti e compatibili con l'incidente sulla parte posteriore destra.

A quel punto il proprietario, un uomo di 32 anni, di Cinisello Balsamo, invitato formalmente in comando, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Accusato dunque di fuga in incidente senza ferite, è stato sanzionato con una multa di 400 euro e privato di 6 punti sulla patente. E i danneggiati, entrati in possesso dei dati di chi aveva sfasciato le loro auto, avranno ora la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.