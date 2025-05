Brianza classica al piano. In viaggio con Camicia

La mattina un viaggio guidato sulle note del pianoforte tra le Scene Infantili di Schumann e il Children’s Corner di Debussy, con un musicista che suonerà e commenterà i brani, intrecciando parole e ascolto. La sera un concerto che farà rivivere i capolavori di Beethoven, Schumann e Chopin, in bilico tra poesia, eleganza tecnica e innovazione. È il doppio appuntamento promosso per oggi dal festival itinerante Brianza Classica, con protagonista in entrambi i casi il pianista Pierluigi Camicia, docente al conservatorio, collaboratore di orchestre europee e americane oltre che di cantanti come Katia Ricciarelli, Antonella Ruggiero e Mariella Nava. Stamattina alle 11.30, in Villa Borromeo ad Arcore, il pianista darà vita al concerto matinée “L’anima infantile nella musica di Schumann e Debussy“. Alle 20.30, nell’auditorium comunale di Ornago, Camicia proporrà invece un Recital per pianoforte solo. Ad aprire la serata un Preludio Giovanile con la Junior Orchestra dell’associazione Archè. Ingresso con prenotazione al 335 5461501. F.L.