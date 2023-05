Brescia, battaglia infinita "Difendere le biodiversità"

C’è anche il Parco dei Colli

di Brescia tra le aree che, secondo Legambiente, mancano all’appello per arrivare al 30% di territorio regionale tutelato da aree protette rispetto all’attuale 23%. Sulla possibilità di un parco regionale attorno

a Brescia si dibatte da oltre

un anno e, nel corso degli ultimi mesi, si è costituito anche

il Comitato per il Parco Regionale Colline e Agro-fluviale di Brescia presieduto da Pietro Garbarino, che propone di istituire un Parco Regionale che abbracci la città di Brescia come evoluzione dell’attuale serie di Parchi locali di interesse sovracomunale. A sostegno della proposta, anche una petizione popolare.

"Pur tratteggiando un evidente passo avanti rispetto a una visione primariamente produttivistica del territorio – è la posizione del Comitato – i Plis rappresentano strumenti meno saldi e adeguati della tutela territoriale offerti invece da un Parco Regionale. Quest’ultimo, infatti, essendo annoverato tra le aree protette propriamente individuate dalla normativa nazionale nonché

da quella regionale, presenta aspetti giuridici, organizzativi

e finanziari molto più solidi rispetto ai Plis, che sono strumenti urbanistici

a disposizione dei Comuni

che non assicurano continuità, stabilità anche finanziaria

ed effettiva protezione".

Il Comitato ha anche individuato un metodo scientifico quale strada principale per realizzare l’Area protetta: procedendo dall’analisi rigorosa della situazione territoriale e a partire da dati già in possesso comparati con i dati storici per individuare le cause che possono ostacolare

il mantenimento o favorire

la scomparsa delle condizioni naturalistiche ancora persistenti nel territorio da proteggere.

"È del tutto evidente

e prioritario che l’obiettivo

della proposta e del metodo indicato per l’attuazione

di politiche programmatiche disposte in tale direzione resta

la tutela della biodiversità". Sull’istituzione del Parco regionale il Comune

di Brescia ha avviato una riflessione, partendo però dal punto fermo che questa opzione non possa essere peggiorativa

in termini di risorse e gestione del parco: in sostanza,

la Regione dovrebbe garantire risorse adeguate. Sempre nel Bresciano, secondo lo studio di Legambiente, c’è anche un’area minacciata, ovvero la Riserva Naturale delle Valli di Sant’Antonio, a Corteno Golgi. Federica Pacella