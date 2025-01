Omicidio a Bovisio Masciago, uccide il compagno Marco Magagna con una coltellata e si consegna ai carabinieri

Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 7 gennaio 2025 – Ucciso dalla compagna a coltellate nel petto al culmine di una lite. È successo nella notte a Bovisio Masciago, in Brianza, dove all’interno di un appartamento di via Tonale si è consumata la tragedia intorno alle 2.30. A perdere la vita è Marco Magagna 38 anni, colpito a morte con un fendente al torace dalla partner, Stella Boggio. La donna, 33 anni, è stata fermata e portata alla locale caserma dei carabinieri di Cesano Maderno per essere interrogata. La coppia non ha figli. Ancora da mettere a fuoco il contesto e il movente dell’omicidio.

La telefonata al 112

Una lite, dunque, probabilmente non l’unica all’interno della coppia, tragicamente degenerata. La donna, ha quindi afferrato un coltello e si è scagliata contro il compagno colpendolo al petto. Poi la chiamata al 112, è stata la donna a farla. In via Tonale, strada centrale della cittadina, sono arrivate ambulanze, automedica e carabinieri. Ma per Magagna non c’era purtroppo più nulla da fare. La donna si è quindi consegnata ai militari dell’Arma e portata alla stazione di Cesano.

Stella Boggio