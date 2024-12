Boschetti Reali: interrogazione in Consiglio comunale per la sicurezza del chioschetto abbandonato

Una situazione di abbandono, che rappresenta "una nota stonata" e "pericolosa" all’interno dei Boschetti Reali, fa sollevare un’interrogazione in Consiglio comunale. A usare tali aggettivi è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Monguzzi, parlando dello stato di fatiscenza del chioschetto dei Boschetti che sorge in corrispondenza dell’area giochi per bimbi, ormai da tempo abbandonato e pericolante (e pieno di graffiti). "Avevo già presentato un’interrogazione a fine maggio in cui segnalavo tale manufatto come una “nota stonata“ nell’ambito di un’area verde ordinata e adiacente al parco giochi e ai giardini della Villa Reale - esordisce il consigliere -, se in precedenza la questione si limitava a un problema di degrado ambientale, oggi la questione è ancora più seria". "Facendo un semplice sopralluogo - continua -, si può notare come elementi pericolanti e in distacco siano diventati pericolosi, proprio in un’area frequentata anche da molti bambini. Ora è diventata una questione di sicurezza". Da qui la richiesta: "Chiedo pertanto di effettuare le opportune verifiche di sicurezza e di adottare i conseguenti provvedimenti, intervenendo in tempi rapidi per rimuovere la situazione di pericolosità, e procedendo o alla rimozione definitiva o a una ristrutturazione che ne conferisca un nuovo uso". È da una decina d’anni che l’Amministrazione comunale tenta di accedere a risorse tramite bandi pubblici per una completa riqualificazione dei Boschetti Reali. Ci provò nel 2014 in vista di Expo, con un ambizioso progetto da 5 milioni di euro sfumato perché l’allora Governo non approvò i decreti attuativi per finanziare le opere promesse per l’esposizione di Milano del 2015. Si ritentò nel 2016 con una versione alleggerita da 1.4 milioni di euro, ma anche in quel caso senza vittoria. Tra 2021 e 2022 ci riprovò la giunta Allevi, prima con un bando regionale da 300mila euro, poi con uno Pnrr con la proposta di un progetto da 2 milioni di euro (comprensivo di interventi su viale Cesare Battisti e Serre Reali). Grandi ambizioni purtroppo sfumate, per cui per ora sull’area verde cittadina si sta agendo solo con interventi spot.