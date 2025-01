Boschetti Reali. Il sogno resta ancora sospeso

Nell’ambito degli interventi sui parchi pubblici della città, resta in sospeso il tema riqualificazione dei Boschetti Reali. In particolare del punto dell’area verde oggi soggetto a una situazione di maggior degrado: il chioschetto che da decine d’anni costeggia il percorso pedonale interno al parchetto. La Giunta comunale ha però intenzione di recuperarlo. "Sul chiosco c’è un ragionamento in corso - chiarisce l’assessora all’Arredo urbano Irene Zappalà -. La volontà è di inserirlo nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’intera area dei Boschetti Reali. Nella fattispecie questo includerebbe un appalto specifico sul chioschetto mantenendolo per uso commerciale-ristorativo. Ci stiamo lavorando, ma in ogni caso l’idea è quella di un suo recupero". Ad aver sollevato più volte in Consiglio comunale lo stato di degrado in cui versa il piccolo chiosco di proprietà del Comune è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi, sottolineando lo stato di fatiscenza che lo rende pericolante e pericoloso, anche perché vicino all’area bimbi. È da una decina d’anni in realtà che l’Amministrazione comunale tenta di accedere a risorse per una completa riqualificazione dei Boschetti Reali. Ci provò nel 2014 in vista di Expo, con un ambizioso progetto da 5 milioni di euro sfumato perché l’allora Governo non approvò i decreti attuativi per finanziare le opere precedentemente promesse. Si ritentò nel 2016 con una versione alleggerita da 1.4 milioni di euro, ma anche in quel caso senza vittoria. Tra 2021 e 2022 ci riprovò la giunta Allevi, prima con un bando regionale da 300mila euro, poi con uno Pnrr con la proposta di un progetto da 2 milioni di euro (comprensivo di interventi su viale Cesare Battisti e Serre Reali). Tutte grandi ambizioni finora sfumate.

A.S.