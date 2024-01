Borse di studio dalla San Vincenzo. Una mano agli studenti meritevoli provenienti da famiglie in difficoltà

I giovanissimi cantori del coro Voces di Villasanta, diretto da Irene Citterio, si esibiranno per raccogliere fondi per i giovani meritevoli che faticano a pagarsi gli studi.

Appuntamento venerdì 9 febbraio alle 21, al teatro Binario 7 di Monza. “Un coro di solidarietà“ è l’iniziativa promossa dalla Società San Vincenzo De Paoli nell’ambito di “Valorizza il tuo percorso di crescita“.

Il progetto, sostenuto anche da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, punta a tenere alta l’attenzione nei confronti di studenti meritevoli appartenenti a famiglie in condizione di fragilità economica.

La Conferenza Talamoni-Castelli eroga ogni anno, attraverso un bando in collaborazione con la Fondazione della Comunità MB, un minimo di 40 borse di studio a favore di studenti meritevoli che frequentano le scuole superiori o l’università, appartenenti a famiglie fragili, assistite dalle Conferenze di Monza e Brianza o segnalate dalle scuole o da altri enti assistenziali, pubblici e privati, della provincia.

"Quest’anno – spiega Stefano Bellini (nella foto), presidente del Consiglio centrale della San Vincenzo di Monza – abbiamo ricevuto un significativo aumento delle richieste di sussidio rispetto agli anni precedenti. Per questo motivo, tramite la Fondazione della Comunità MB, è stato alzato il target di raccolta delle donazioni: da 2.000 euro a 20mila euro. Ci impegniamo ad aumentare il numero di borse di studio che verranno erogate. Garantire un percorso di studi consono alle capacità degli studenti meritevoli di famiglie in difficoltà è una delle leve più importanti per far ripartire l’ascensore sociale".

"I nostri coristi – aggiunge Irene Citterio, direttrice del coro Voces – sono molto felici di poter contribuire, a sostenere il futuro di tanti loro coetanei".

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria online su Eventbrite. È possibile sostenere il progetto con una donazione la sera del concerto, con una donazione online, oppure con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza con Iban IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Valorizza il tuo percorso di crescita“.

