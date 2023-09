Borse di studio a Monza per studenti del Frisi che vogliono accedere a Medicina

Testbusters, la più grande piattaforma italiana per la preparazione ai test di ingresso universitari, e Fondazione Morandi annunciano la creazione di 8 nuove borse di studio destinate a studenti e studentesse del liceo Frisi di Monza intenzionati a sostenere il test di ingresso per la facoltà di Medicina. Da metà ottobre, i candidati avranno l’opportunità di frequentare 8 corsi annuali online erogati dai formatori di Testbusters, e avere accesso a più di 40 simulazioni, oltre 10 mila esercizi e 265 ore di teoria e un kit completo di manuali a supporto. L’iniziativa si rivolge in particolare ai ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche delle classi quinte, fortemente motivati a intraprendere gli studi medici, ma non in grado di sostenere i costi dei corsi di preparazione al test. I corsi offriranno un supporto didattico continuativo e aiuteranno a superare il test di medicina del prossimo anno attraverso un metodo innovativo, basato sulla formazione tra pari e l’incontro tra docenti e studenti. Ludovico Callerio, Co-Founder e CEO, ha commentato: "I test di medicina sono continuamente oggetto di cambiamenti e aggiornamenti. Quella che rimane invariata però è la necessità per i candidati di strutturare un percorso di preparazione al test solido ed efficace. Siamo consapevoli che le difficoltà economiche impediscono talvolta di frequentare questi corsi e per questo siamo impegnati con borse di studio e agevolazioni". Matteo Morandi, presidente della Fondazione Morandi, ha invece sottolineato: "Per noi la formazione è importantissima. Il nostro focus si rivolge ai medici che si vogliono specializzare in Chirurgia di Urgenza e del Trauma". Le candidature potranno essere presentate via mail entro il 30 settembre all’indirizzo [email protected]. Cristina Bertolini