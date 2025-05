Borgo Bergamo. In arrivo i parcometri

Dopo la Zpru Villa Reale, la prossima a essere attivata sarà quella di Borgo Bergamo. Entro l’estate, sorgeranno altre strisce blu nell’area attorno ai giardinetti del Nei, toccando le vie Canova, Cremona, Bergamo, Raiberti, Enrico da Monza e De Leyva. Fulcro del progetto è il parcheggio multipiano di via Enrico da Monza (parcheggio Borgo Bergamo), costruito nel 2007 ma oggi sottoutilizzato. Potrebbe ospitare fino a 331 auto, ma nella pratica resta spesso semivuoto. Il Comune punta a valorizzarlo, facendo leva su una tariffa di solo 1 euro l’ora (ridotta a 80 centesimi per gli utenti del Nei).

"È tempo di riportare i cittadini a usare quel parcheggio — spiega l’assessore al Patrimonio, Egidio Longoni —. La convenzione prevede che i posti in superficie siano già vietati. Convertendoli in blu, evitiamo sanzioni inutili e diamo senso al parcheggio multipiano". Per incentivare l’uso del silos, sarà realizzato un passaggio pedonale sicuro e illuminato che lo collegherà a via Enrico da Monza. L’intervento, da 250mila euro, sarà a carico del soggetto privato. Nel pacchetto è inclusa anche una misura attesa da tempo: la chiusura serale dei giardini del Nei.

L’estensione delle Zpru è solo un tassello di un disegno urbano più ambizioso, che guarda alla “città dei 15 minuti”, dove tutto sia raggiungibile a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. "Stiamo lavorando con l’Agenzia di bacino per ottenere un potenziamento del trasporto pubblico – spiega l’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà –. La gara sarà bandita nel 2026, per entrare in funzione nel 2027, ma stiamo già ponendo le basi per il futuro".

A.S.