Boom di eventi collegati alle Olimpiadi 2026

Oltre alla “Run for Life”, altre importanti rassegne sportive monzesi sono e saranno inserite nel programma di eventi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Risultano già aderenti i prestigiosi Atp Challenger 100 di tennis (al centro Villa Reale Tennis dal 6 al 13 aprile), il Monza Sport Festival (il 24 e 25 maggio in Autodromo), la Coppa Giove (torneo internazionale di basket under 15, che sarà dal 13 al 15 giugno), e altre se ne aggiungeranno nel corso dell’anno (papabili le corse podistiche Monza-Resegone e Monza-Montevecchia). Insomma il capoluogo brianzolo sarà tra le località più coinvolte nella rassegna di eventi collegati alla Olimpiadi invernali. Non però nelle competizioni sportive della kermesse a cinque cerchi: Monza non dispone infatti di strutture adatte agli sport invernali. Ma è un territorio ricco di associazioni sportive, di intermezzo sul tracciato che da Milano porta alla Valtellina, dove andranno in scena più della metà degli eventi previsti.

Per questo la sera prima dell’inaugurazione, che sarà a Milano, la fiaccola olimpica passerà per le vie di Monza, come tappa finale del suo itinerario italiano. "Io ho già messo a disposizione del Comitato olimpico l’Autodromo e la Villa Reale per eventi culturali e conferenze – spiega l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti (foto) –, e punto ad avere la mascotte delle Olimpiadi per qualche nostro evento". Monza poi parteciperà al bando regionale "Olimpiadi della cultura" che scade ad aprile, per fare il pieno di eventi collegati alla manifestazione internazionale.

A.S.