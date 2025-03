Bonifica dalla diossina a Seveso: "Giunta in ritardo, servono certezze"

Nell’ultima seduta di Consiglio comunale Giorgio Garofalo di Seveso Futura ha portato in aula "le domande che la città attende da mesi sulle operazioni di bonifica da diossina legate al cantiere di Pedemontana".

L’interrogazione, ha spiegato il firmatario, "è il frutto di un lavoro approfondito condotto insieme alle liste civiche e ai gruppi ambientalisti che partecipano al Tavolo permanente sui lavori della bonifica della diossina, e ha permesso di porre alla sindaca Alessia Borroni quesiti precisi e documentati sulla gestione dei rischi per la salute pubblica e la sicurezza del territorio". Giorgio Garofalo bacchetta: su bonifica, sicurezza e viabilità le risposte ancora mancano. "La bonifica dei terreni contaminati dalla diossina Icmesa è una questione cruciale per Seveso, eppure l’amministrazione comunale continua a muoversi con ritardo, priva di una visione chiara e incapace di fornire ai cittadini le informazioni necessarie. Senza le continue sollecitazioni di Seveso Futura, la sindaca probabilmente non avrebbe nemmeno chiesto aggiornamenti a Pedemontana".

L’interrogazione presentata ha posto al centro dell’attenzione nove punti chiave, tra cui le risultanze dell’ultimo incontro tra Regione Lombardia, Pedemontana e i sindaci del territorio, su cui finora l’amministrazione non ha fornito alcuna comunicazione ufficiale. E poi lo stato di avanzamento dei lavori e la gestione della sicurezza, con particolare attenzione alle misure di tutela per i cittadini che vivono vicino al cantiere. E ancora l’impatto del traffico pesante sulle strade di Seveso, che si sommerà a quello già congestionato della città, per finire con le modalità di intervento nel Bosco delle Querce, un’area protetta che sarà interessata dai lavori.

"L’immobilismo dell’Amministrazione Borroni è inaccettabile e grave: la sindaca resta ferma di fronte a un tema urgente e importante come la bonifica da diossina, dimostrando un’incapacità di agire che si traduce in passività, salvo quando costretta dalle nostre sollecitazioni a chiedere informazioni a Pedemontana – conclude il consigliere comunale di Seveso Futura – Se non ci fosse il nostro impegno, la città sarebbe completamente priva di un controllo politico su un’opera di questa portata".

Sonia Ronconi