Blues, rock-noise e anche karaoke. Il carnevale secondo il rito Bloom

Una band cult del panorama hardcore e noise-rock italiano, il blues improvvisato e la poesia, oltre a una festa che mescolerà maschere, musica dal vivo, karaoke e un tocco trash. Sono i concerti e le iniziative che animeranno il fine settimana del Bloom di Mezzago. Si comincerà oggi alle 21 con la scrittrice brianzola Irina Bordogna che racconterà la sua raccolta di poesie dal titolo "Cosa è casa (e cosa no)", riflessioni che accompagnano la vita di ogni giorno, sul mondo, gli altri, gli incontri, le assenze, la memoria e i luoghi che abitiamo. Ingresso libero.

Domani alle 21.30 si accenderanno gli impianti del palco di via Curiel per accogliere una band culto degli anni ‘90, i Fluxus: il gruppo torinese si è mosso da un esordio in bilico tra l’hardcore punk più violento e l’heavy metal per poi intercettare anche sonorità noise-rock e comunque dall’impatto diretto e senza fronzoli. Ad aprire lo spettacolo ci penseranno i Bacon’s Chaos, energico trio che propone un alternative-rock molto distorto e diretto, dal sound corposo e melodico al tempo stesso. Biglietto d’ingresso 15 euro.

Sabato ancora musica con "Il gran varietà di Carnevale", una festa in maschera fatta di concerti e dj-set: dalle 22 karaoke improbabili e l’esibizione di Ruscio Centanni e la sua band, seguiti dai ritmi indie e dance di Doppia Dose, Jean, Jamal, Lammerdarosa, Marco Galimberti, Glo & Tom e Villa Psicosi. A chiudere la serata ci penseranno i dj del collettivo Intercomunale Trash Brianza. Domenica, infine, dalle 12.30 "Il brasa" con l’associazione Italian Blues River, per un pranzo a base di buon cibo e buona musica, con una jam session blues che farà viaggiare tra note acustiche ed elettriche.F.L.