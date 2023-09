Blitz nel bosco della droga . Addio al bivacco dei pusher

Un bivacco di spacciatori è stato individuato e smantellato dagli operatori della polizia locale del servizio congiunto sovracomunale, operativo in queste settimane grazie al progetto finanziato da Regione Lombardia. Nel corso di un controllo nel Parco delle Groane, le pattuglie hanno individuato una piazza di spaccio nella zona sud del paese, a ridosso dell’area industriale e dei confini con Limbiate e Cesate. Nel bosco sono stati trovati oggetti utilizzati dagli spacciatori per allestire un bivacco, con una sorta di tenda improvvisata, sedie, scatole di plastica, mattoni attorno alle ceneri di un fuoco. Un luogo evidentemente utilizzato fino a qualche ora prima dagli spacciatori come punto vendita di sostanze stupefacenti. Gli operatori della polizia locale hanno rimosso tutto il materiale trovato nel bosco, smantellando l’area di stazionamento che era stata allestita e costringendo così gli spacciatori a trovarsi un’altra area dove posizionarsi per le loro attività. Ma con il progetto avviato lo scorso mese di luglio e che proseguirà almeno fino a metà novembre, gli agenti, coordinati dall’ufficiale Antonio Azzarone del comando di Limbiate, stanno effettuando anche veri e propri blitz all’interno delle aree boschive del Parco delle Groane.

Operazioni con cui mettono in fuga i pusher e fermano gli acquirenti a cui vengono sequestrati gli stupefacenti appena acquistati e, se trovati alla guida, segnalata la patente per la sospensione, come già avvenuto in più occasioni nelle ultime settimane.