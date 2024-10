Blitz alle Groane, ragazzini nei guai. Preso un pusher di hashish 16enne

Operazione antidroga della polizia locale intercomunale nella stazione di Seveso: denunciato un minorenne di Cesano Maderno in possesso di stupefacenti addosso e nella propria abitazione. Il blitz all’interno della stazione ferroviaria di Seveso e nelle aree attorno al Parco delle Groane è scattato martedì pomeriggio e ha visto impegnato personale delle polizie locali di Seveso, Meda, Limbiate e Cesano Maderno, coordinate dall’ufficiale di Limbiate Antonio Azzarone e dal comandante della polizia locale di Seveso, Roberto Curati, con il supporto del Gruppo Cinofili della polizia locale di Monza. Sono state controllate e identificate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati 40 grammi tra marijuana e hashish. Un 16enne italiano è stato sorpreso con 20 dosi di hashish pronte per essere smerciate. È scattata la perquisizione nell’abitazione a Cesano Maderno dove sono state rinvenute altre dosi e altre sostanze ancora da dividere per un totale di 20 grammi, oltre che bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il minore è stato denunciato in stato di libertà. Un altro 16enne italiano è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura. Le attività rientrano nel “Progetto Groane“ finanziato da Regione Lombardia. Proprio a inizio ottobre il sindaco Alessia Borroni e il comandante Curati, erano stati ricevuti a Monza in Prefettura in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per evidenziare la situazione sull’area della stazione ferroviaria e dell’adiacente piazza Mazzini. "Come Ammministrazione comunale ci congratuliamo per l’operazione effettuata" - commenta l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Marco Mastrandrea -. I risultati ottenuti, con il sequestro di sostanze stupefacenti e l’identificazione di 30 persone, evidenziano l’efficacia delle operazioni di prevenzione nelle aree critiche. L’intervento sui minorenni coinvolti sottolinea l’importanza della responsabilità e della deterrenza per la sicurezza dei giovani". Lo stesso assessore ha sottolineato l’efficacia del “Progetto Groane“, che dimostra come la sinergia tra istituzioni locali e regionali può portare risultati significativi.