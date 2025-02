Binario 7, a tu per tu con il talento. L’arte di Jasmin a portata di tutti

Per troppo tempo non ha avuto un nome la cosidetta “vasca espositiva” del Binario 7. Ieri è stata intitolata a Federico Fellini. E comincia subito a spendere la sua nuova identità, ospitando Jasmin Prezioso, pittrice e scenografa, ex allieva del liceo artistico Nanni Valentini, protagonista del primo evento alla “Sala espositiva Fellini”. L’artista creerà proprio lì la sua opera, a cui il pubblico che frequenta il teatro potrà contribuire.

"Da un po’ pensavo a questo lavoro “Mantra del blu” - racconta Jasmin - e il teatro è un ambiente perfetto. Tappezzerò tutte le pareti con una marea di foglietti blu di varie sfumature. I visitatori potranno aiutarmi, colorando ciascuno un foglietto. L’azione ripetuta crea un tempo dilatato che rompe la distanza tra me e lo spettatore, dando origine a un mare o forse un cielo tutto blu. Mi interessa toccare le corde comuni: superare la frammentazione di piccoli mondi per renderci conto, attraverso l’arte, che siamo tutti interconnessi". La residenza di Prezioso si concluderà con un incontro pubblico dedicato al racconto di quanto realizzato, alle 19 di mercoledì 12 marzo. Nelle settimane di attività in via Turati tutti (visitatori, allievi della scuola, appassionati d’arte, il pubblico del teatro) potranno vedere l’artista all’opera, scambiare con lei pensieri e riflessioni.

Non a caso Jasmin sarà in sala Fellini dal primo pomeriggio fino alla sera. "Il Teatro Binario 7 ha compiuto un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dello spazio e delle sue attività, scegliendo di assegnare alla ‘vasca’, come l’abbiamo sempre chiamata, un nome proprio - ha commentato il direttore artistico Corrado Accordino -. In linea con le scelte fatte per gli altri spazi, abbiamo deciso di omaggiare un grande artista: il regista Federico Fellini. Non vediamo l’ora di ospitare nella “Sala espositiva Fellini” mostre sempre di maggior livello". La vasca del Binario 7 è protagonista dei progetti di Binario Arte: ha ospitato tre prestigiose mostre dedicate agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta in Italia e una serie di esposizioni di artisti contemporanei. Di mese in mese, si trasformerà in un atelier per uno o più artisti che lavoreranno sotto gli occhi degli avventori del Teatro. "Le residenze sono sempre un’esperienza straordinaria per un artista, ma questa volta lo saranno anche per il pubblico, che potrà osservare i professionisti al lavoro dall’alto delle vetrate della hall o fare visita direttamente", ha commentato Simona Bartolena, storica dell’arte e curatrice, con Armando Fettolini, artista e curatore. Jasmin Prezioso (classe 1998) vive e studia tra la provincia di Monza e Milano. La sua formazione inizia con il diploma in Scenografia al liceo artistico Nanni Valentini (ex Isa) di Monza, per poi proseguire con un diploma specialistico in Make up ed Effetti speciali (SFX) per il cinema e il teatro alla Società Umanitaria di Milano, oltre a una laurea in Scienze dei Beni culturali all’Università statale di Milano con la tesi in Estetica (Estetica degli spazi espositivi: luce, colore, vuoto). È laureanda magistrale in Storia e Critica dell’arte all’Università statale di Milano.