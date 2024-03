Bimbi in caserma. Saranno pompieri per un giorno

LISSONE

Un percorso per bambini in cui i più piccoli potranno sperimentare da vicino le attività dei pompieri, una parete di arrampicata su cui scatenarsi, visite guidate alla caserma e ai mezzi operativi, per scoprire e toccare con mano cosa fanno ogni giorno i vigili del fuoco. E poi salamelle e frittelle da gustare tutti assieme. Sono le iniziative che animeranno per tutta la giornata di oggi, dalle 10 alle 17.30, l’evento “Pompiere per un giorno“, che si terrà nella caserma dei vigili del fuoco volontari di Lissone, in viale Martiri della Libertà. L’appuntamento è promosso dagli stessi vigili del fuoco insieme all’Associazione Amici dei Pompieri Lissone, in collaborazione col Comune. L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata al 7 aprile. F.L.