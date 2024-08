Bimbi a lezione di pronto soccorso

Prima, insieme ai volontari della Croce Verde, hanno curato i loro peluche, per avvicinarsi giocando alle operazioni di soccorso. Poi hanno indossato loro stessi i panni dei malati e dei soccorritori. I più grandicelli hanno imparato anche cosa fare per evitare i soffocamenti e a tutti è stato mostrato come chiamare il numero d’emergenza, il 112. È l’originale esperienza vissuta l’altro giorno da 120 bambini del centro estivo comunale alla scuola materna Cagnola: i piccoli, di 4, 5 o 6 anni, hanno preso parte a un’attività di formazione tenuta dalla Croce Verde Lissonese. A condurre l’iniziativa i due volontari Erika Valle e Massimo Cesana. Ai bimbi più piccoli è stato mostrato come si interviene nelle piccole emergenze, "per familiarizzarli con la figura del soccorritore, che accorre con i suoi strumenti portando un aiuto tempestivo a chi ne ha bisogno". "Ogni bambino - raccontano - ha portato un proprio peluche, che accusava un malessere, come febbre, mal di pancia, una sbucciatura. A ciascuno è stato indicato come medicare e curare il proprio amico. Poi le stesse procedure sono state riproposte coinvolgendo i bimbi stessi sia in veste di malati che di soccorritori".

"Ai più grandi è stato spiegato come riconoscere e intervenire in caso di ostruzione delle vie respiratorie - continuano -. E abbiamo mostrato come e quando chiamare il 112, spiegando come va gestita una chiamata efficace. Un’esperienza fantastica, i bambini si sono dimostrati entusiasti e bravissimi".

Fabio Luongo