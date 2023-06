Biassono, Ufficio Postale Chiuso per Lavori di Ammodernamento

Le Poste cittadine chiudono per tutta l’estate, per permettere una serie di lavori di trasformazione e ammodernamento della struttura. L’ufficio postale di via Trento e Trieste abbasserà la serranda da domani fino al 12 settembre, per avviare gli interventi propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Carta dei servizi di cittadinanza digitale. La sede biassonese verrà rivoluzionata, introducendo nuove tecnologie e strumenti, come postazioni self-service, locker per corrispondenza e pacchi e diversi altri servizi.

In questi due mesi e mezzo i biassonesi dovranno fare riferimento all’ufficio postale di Sovico, per ritiro pacchi e operazioni di sportello, e a quello di Lissone. Le Poste della città riapriranno il 13 settembre.

F.L.