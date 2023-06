Biassono, ragazzo di 21 anni si schianta in moto e viene sbalzato per diversi metri

Biassono (Monza), 6 Giugno 2023 - Un ragazzo di 21 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in via Trento e Trieste.

Erano da poco passate le 17.30 quando il 21enne, in sella ad una motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza del cimitero di Biassono, si è scontrato contro un'auto. Nell'urto il giovane centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Il 21enne è rimasto cosciente e ad un primo esame dei soccorritori inviati da Soreu Laghi presentava soltanto una frattura esposta di un polso, ma il volo con impatto contro l'asfalto ha indotto al ricovero in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Biassono per ricostruire la dinamica dello scontro.