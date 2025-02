Beta scatta in pole position nel Motomondiale

Beta sempre più protagonista nei circus del Motomondiale. Per la storica azienda sovicese, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, si prepara un altro anno di presenza in pista come partner tecnico e sponsor di ben 31 team motoristici.

Un anno in cui, con il progetto “Beta Tools Racing”, tornerà a regalare, attraverso i canali social ufficiali dell’iniziativa, un accesso originale e unico ai fan su tutto quanto accade tra la pista e i box: anche in questo campionato Beta porterà gli appassionati di corse dentro i principali team delle due ruote, offrendo loro un punto di vista inedito sul dietro le quinte di gare e circuiti internazionali. Per la nuova stagione del Motomondiale, Beta Utensili ha sfoderato diverse novità: la principale è il rafforzamento del legame con la Moto2 e più in particolare con il team Speed Up, in qualità di “official sponsor”. Oltre a essere a fianco della scuderia fondata da Luca Boscoscuro nei box con le sue attrezzature, l’azienda brianzola avrà grande visibilità in ben 8 tappe del mondiale, di cui 3 fuori dall’Europa, vestendo di arancione Beta la livrea delle moto e le divise del team, che per la stagione 2025 schiederà i piloti Alonso Lopez e Celestino Vietti. Verrà poi riproposto nelle tappe europee il motorhome “Casa Beta”, punto di riferimento per gli eventi.

"Anche per questa stagione ci confermiamo protagonisti nel mondo delle due ruote, con 31 partnership esclusive nei team di MotoGp, Moto2, Moto3, Superbike e Supersport - sottolinea il presidente e amministratore delegato del Gruppo Beta, Roberto Ciceri -. Il nostro impegno nel motorsport è anche il riflesso della passione per l’innovazione e l’eccellenza che ci caratterizza da generazioni". Quest’anno Beta aumenterà la presenza anche nel campionato mondiale Superbike, passando da 4 a 7 sponsorizzazioni: fra queste, la nuova collaborazione con il Rokit Bmw Motorrad World Sbk Team, che l’anno passato è tornato a vincere il mondiale delle derivate di serie con il turco Toprak Razgatlioglu.

In tutto le collaborazioni di Beta nel Motomondiale saranno 8 in MotoGp, con team come Aprilia, Ducati, Yamaha; 8 in Moto2, 7 in Moto3, 7 in Superbike e una in Supersport. E sempre a Beta si potranno rivolgere gli appassionati per essere guidati nei box, con i live, i video e le videointerviste esclusive sui canali Facebook e Instagram di “Beta Tools Racing”, che nei primi 10 mesi ha totalizzato più di 54mila follower.