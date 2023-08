Besana, le strade figlie di nessuno: la Provincia vuole appiopparle al Comune. Che dice No

Besana Brianza – La Provincia di Monza Brianza chiede al Comune di occuparsi di tre strade, ma l’amministrazione besanese rifiuta l’affidamento: troppo oneroso da tutti i punti di vista.

Le strade che la Provincia vorrebbe affidare al Comune di Besana sono viale Kennedy, via Rivabella e la provinciale Lesmo-Besana Brianza. La prima è lunga 3 chilometri e 377 metri, cui si aggiungono circa 800 metri di via Rivabella e quasi 2 chilometri e mezzo della strada provinciale 154.

La lettera dei tecnici della Provincia è arrivata sul tavolo dell’ufficio protocollo del Comune. Il documento comunica "l’avvio della procedura di consegna dei tronchi stradali ricadenti dentro alcuni centri abitati, già delimitati da due delibere del Consiglio comunale di Besana datato 2008". La richiesta non è stata ancora accolta dalla giunta Pozzoli, che sottolinea di avere già una grande responsabilità di oltre 100 chilometri: tra il centro e le frazioni si tratta di un territorio molto esteso.

Sono diversi i motivi sostenuti dal sindaco, a partire dalle indicazioni contenute nell’articolo 2 del codice della strada, per il quale "le strade urbane sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, tranne tutti i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitati".

In questo caso i centri abitati sono due: le strade al centro della contesa uniscono la frazione di Vergo Zoccorino e Villa Raverio a un terzo che racchiude gli agglomerati di Besana, Montesiro e Valle Gaudino. Vergo supera i 5mila residenti, Villa arriva a 9.600 abitanti. Quindi, sottolinea il Comune, queste strade dovrebbero restare in capo alla Provincia.

"È normale – spiega il sindaco Emanuele Pozzoli – che viale Kennedy abbia una rilevanza strategica e non comunale, visto che ci transitano 2 milioni di veicoli all’anno. I tecnici provinciali stanno affidando diverse strade ai Comuni. Alcuni tratti potrebbero passare di pertinenza agli enti comunali, ma dall’altra parte ci sono arterie di importanza strategica per la viabilità della Provincia, come è il caso di viale Kennedy di Besana Brianza. In questo caso non è possibile una gestione comunale". Per questi diversi motivi per la giunta Pozzoli le tre strade devono restare in gestione si Monza e Brianza.