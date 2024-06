Besana Brianza capitale delle bande: in arrivo 600 musicisti da 40 Paesi del mondo

Besana Brianza (Monza e Brianza) – Rullo di tamburi per il Festival bandistico internazionale città di Besana Brianza. Da giovedì sono attesi to il mondo e raccoglie a Besana più di 600 musicisti di complessi bandistici provenienti da 40 Paesi “ospiti“ dell’Associazione musicale Santa Cecilia: oltre venti appuntamenti in quattro giorni per celebrare anche i vent’anni del Festival: concerti, laboratori per i più piccoli, letture musicali, aperitivi e picnic musicali e la sfilata della domenica. Ad aprire il Festival sarà il concerto della Banda Giovanile e della Banda Senior della Santa Cecilia. Venerdì la serata inizierà con un aperitivo musicale, poi sul palco saliranno gli ospiti polacchi della Old White Band e il gruppo Snooze. La giornata di sabato sarà ricchissima di eventi dedicati prima ai più piccoli, che verranno accompagnati verso il loro primo percorso musicale e poi alla scuola di musica Piergiorgio Riva, fino ai concerti serali, tra cui quello del Corpo Musicale Città di Bussolengo. La serata continuerà con la musica dal vivo del gruppo Techno Brass Composer e Bandakadabra.

Domenica la giornata inizierà all’alba con i suoni acustici di un quartetto d’archi, per proseguire con la messa accompagnata dalla Santa Cecilia e dal Coro Omni Tempore e con le letture di alcune storie per bambini da parte dei volontari della biblioteca civica “Peppino Pressi“. Il pomeriggio vedrà sfilare per le vie del paese alcune delle formazioni ospiti insieme alle formazioni besanesi, i Dirty Dixie Jazz Band, Rusty Brass Band, Fanfara Comando prima Divisione Aerea. La serata si aprirà con un aperitivo in musica grazie ai Dirty Dixie Jazz Band. La musica continuerà con la Fanfara Comando 1 Divisione Aerea e con l’esibizione della Rusty Brass Band. Con le sue venti edizioni biennali in cui ha ospitato più di 200 formazioni diverse, il Festival conta mediamente 8mila spettatori. L’evento, gestito da più di 200 appassionati volontari, ha avuto l’onore di ricevere il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica e ospiti illustri come il Maestro Riccardo Muti e il Maestro Frank Ticheli.