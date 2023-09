Ben 50 società dal pugilato alla scuola arbitri a Seregno: stupore dei commissari Aces

Lo stupore dei commissari Aces, chiamati a decidere se Seregno può diventare Città Europea per lo Sport, sta tutto nella confessione iniziale: "Pensavamo fosse una sorta di prolungamento di Milano. Tutt’altro: Seregno e i seregnesi sono un’altra cosa". Molti sono abituati ad accostare Seregno al concetto di commercio, ma anche dal punto di vista sportivo qui c’è molta ricchezza. I numeri non dicono tutto, ma sono comunque piuttosto eloquenti: in città sono 50 le società iscritte all’albo delle associazioni. In tutto coinvolgono 5mila persone.

Gli sport che si praticano in città? Una enormità: calcio (qui c’è anche l’Aia che forma gli arbitri capaci di arrivare a livello internazionale), basket, volley, rugby, ciclismo, tennis, tiro con l’arco, danza sportiva, ginnastica, pattinaggio, hockey, pugilato, atletica leggera, nuoto (anche sincronizzato), padel, sci, arti marziali di ogni tipo, skateboard, triathlon. Tante realtà, alcune di livello assoluto, che riescono a esercitare la loro attività anche grazie a una notevole ricchezza di impianti: ben quindici impianti sportivi coperti a gestione diretta del Comune, più tre scoperti. A questi vanno aggiunti anche gli impianti comunali in concessione, come il tennis, il campo da rugby, il centro sportivo (piscina e tennis alla Porada), il palazzetto dello sport PalaSomaschini, la palestra del pugilato. Il numero degli impianti, distribuiti è poi destinato a salire ulteriormente se si contano anche quelli privati: non solo i campi di calcio degli oratori, ma anche il palazzetto dello sport Giovanni XXIII, la palestra della Salus Ginnastica.

G.G.