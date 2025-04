Bellezza e lentezza fatte a mano. Ritorna “Il Giardino creativo“

Domenica 11 maggio torna “Il Giardino Creativo“ a Seveso: un’esperienza di bellezza, arte e lentezza al Parco delle Rose. A Seveso la primavera sboccia tra i colori, i profumi e la creatività de “Il Giardino Creativo“, l’evento ideato dall’associazione culturale Carta e Confetti Lab.

Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno richiamato moltissimi visitatori da tutta la Brianza, torna dunque un appuntamento molto atteso, capace di coniugare arte, benessere, socialità e sostenibilità in un’unica, poetica esperienza all’aperto. Un evento che nasce da un’idea semplice ma potente: fermarsi, riscoprire la bellezza delle piccole cose, tornare a creare con le proprie mani. Nell’epoca della velocità e della distrazione costante, Monica, Miriam e Sveva, fondatrici di Carta e Confetti Lab, hanno scelto di dare vita a uno spazio – prima fisico, poi anche diffuso nel territorio – dove la lentezza, la cura, la condivisione e il riuso diventano strumenti per riconnettersi con sé stessi e con gli altri. "Non chiamatelo mercatino però - avvertono gli organizzatori - perché il Giardino Creativo è un percorso emozionale tra oltre 30 creativi scelti con cura e accomunati da un principio guida: creare con amore, rispetto e unicità. L’atmosfera sarà intima, accogliente e gioiosa.

Un luogo dove le famiglie possono passeggiare tra le bancarelle, i bambini divertirsi nei laboratori, gli adulti concedersi una pausa rigenerante immersi nel verde". Tutto è pensato per creare connessioni autentiche, "con sé stessi, con la natura, con chi ci sta accanto". Questo l’invito delle organizzatrici: "Partecipa per vivere una giornata diversa, dove il tempo rallenta, i sensi si risvegliano e la bellezza si fa concreta. Incontrerai persone che credono nella forza della gentilezza, del riuso e dell’espressione creativa". Lo scorso anno era stato un vero successo, camminando nei giardini pubblici era stato come passeggiare tra il verde e l’arte. L’evento è organizzato per la terza volta da Lab Spazio e dalla sua presidente, la sevesina Monica Radice, che vuole valorizzare l’unicità nel proporre creazioni uniche completamente “handmade“, nate dal genio di creativi e artigiani scelti secondo alcuni principi cardine quali l’amore, la cura, la passione per i dettagli, ma soprattutto tutto ciò che riguarda il concetto di bellezza.

Son.Ron.