Monza, lo scantinato diventa un bed and breakfast abusivo per immigrati irregolari

Monza, 23 febbraio 2024 – Avevano creato un Bed and breakfast abusivo in uno scantinato, dove ospitavano immigrati irregolari: avevano arredato lo scantinato con camere da letto e cucina, per rendere l’immobile più accogliente e credibile.

A seguito di segnalazione, il nucleo specialistico in materia di edilizia della polizia locale, è intervenuto nel quartiere San Rocco nelle prime ore del mattino, accertando la presenza di quattro persone, due donne e due uomini, in un magazzino/laboratorio abusivamente trasformato in abitazione.

Nell’immobile, posto sotto il livello stradale, si trovavano quattro stanze da letto, la cucina e il bagno nonché gli effetti personali dei soggetti presenti, due dei quali risultati irregolari sul territorio dello stato.

I locali sono stati sottoposti a sequestro penale e il gestore dell'attività abusiva di locazione è stato denunciato per il cambio di destinazione d'uso dei locali. Sono in corso ulteriori accertamenti per l'attività ricettiva non autorizzata e per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due soggetti risultati irregolari sul territorio dello stato italiano e sottoposti a rilievi fotodattiloscopici sono stati denunciati e accompagnati all'ufficio rimpatri della Questura di Monza.