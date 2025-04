Basta sprechi d’acqua, lavori al via. Nuove tubature nel rione Pacinotti

Un cantiere lungo quasi 3 mesi e mezzo per mettere fine allo spreco di oltre 9 metri cubi d’acqua al giorno, più di 3mila l’anno. Opere per oltre 380mila euro di investimento e che coinvolgeranno una delle strade più trafficate della città, ossia la via principale del quartiere Pacinotti, una delle due che collegano il centro di Lissone con i confini con Vedano e Biassono. È l’intervento a cui si prepara a mettere mano BrianzAcque, che oggi avvierà a Lissone una nuova tranche di lavori per ammodernare le reti idriche cittadine, così da porre uno stop alle continue perdite dovute a condutture vecchie e rovinate. Un tappo alle dispersioni d’acqua, che oggi fanno buttare via preziosi litri di oro blu, finanziato con il maxi piano da 60 milioni con cui l’azienda sta rinnovando gli acquedotti brianzoli. Gli operai si metteranno al lavoro con un impatto significativo anche sulla circolazione. Il cantiere interesserà infatti via Antonio Pacinotti, strada centrale del quartiere omonimo al confine con Vedano e Biassono: l’intervento prenderà il via nel tratto compreso tra l’incrocio con viale della Repubblica e quello con via Fermi. A essere sostituiti saranno 487 metri di tubature. L’operazione, si stima, "consentirà di evitare la dispersione di 9,25 metri cubi di acqua al giorno, pari a circa 3.376 metri cubi all’anno - spiegano da BrianzAcque -. La vecchia conduttura verrà dismessa e sostituita con una tubazione di nuova generazione". Per cambiare il mezzo chilometro di condotta, installando tubi più resistenti e in grado di assicurare un servizio migliore, le lavorazioni verranno realizzate con la tecnica dello scavo a cielo aperto. Per ridurre il più possibile i disagi ai residenti e alla circolazione nella zona BrianzAcque ha già studiato insieme al Comune modifiche alla viabilità: durante il cantiere via Pacinotti diventerà a senso unico, con una viabilità alternativa concordata con la polizia locale e chiusure stradali ove necessario.

"Secondo i calcoli - dicono dalla società - i lavori avranno una durata di circa 3 mesi e mezzo", più precisamente "108 giorni consecutivi, per un costo di 383.200 euro". Per coprire la spesa l’azienda idrica potrà contare su un cofinanziamento del Pnrr. Quello che prenderà il via nel quartiere Pacinotti non è il primo intervento sulle reti idriche di Lissone negli ultimi anni: sempre con l’obiettivo di tagliare le perdite d’acqua si è già agito in centro, nella zona fra il centro e la stazione e in via Carducci verso la Valassina. Quello di via Pacinotti sarà il quarto e ultimo blocco di lavori.

Fabio Luongo