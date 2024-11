Basta degrado all’ex oratorio. Così rinasce la Casa delle Vergini

La minoranza di centrosinistra era andata all’attacco durante la campagna elettorale sullo stato di degrado dell’ex oratorio femminile e adesso il Comune lancia la ristrutturazione del complesso in pieno centro a Concorezzo. Obiettivo, "intervenire in un’area strategica per la città che versa in condizioni precarie, rinnovandola per portarla allo stesso livello del primo tratto di via Libertà". L’operazione prevede il recupero della Casa delle Vergini all’interno del perimetro oratoriano "proseguendo il dialogo già avviato con il terzo settore", il restyling con una destinazione a uso pubblico del giardino che confina con il parco di Villa Zoja e la progettazione di un intervento sulla parte finale di via Libertà. E sulla Casa delle Vergini, l’edificio di maggior pregio, l’amministrazione comunale è al lavoro per definire una destinazione di carattere sociale, mentre l’area verde interna verrà completamente riqualificata e aperta alla fruizione pubblica. L’intervento sul vecchio oratorio si inserisce nel quadro delle alienazioni per quanto riguarda i due edifici ad angolo di proprietà municipale con una vocazione residenziale, "come previsto dal Piano di governo del territorio" vigente a Concorezzo.

La vendita, che riguarda il 50 per cento dell’area complessiva, "è un tassello importante per la copertura del quadro economico per la costruzione della nuova scuola elementare di via Ozanam". "Da tempo la comunità aspetta questo intervento - dice il sindaco, Mauro Capitanio -. L’operazione garantirà una nuova veste e pari dignità a una zona potenzialmente di pregio del nostro centro storico. Nei prossimi anni concentreremo risorse ed energie sulla sistemazione di altri punti strategici della città, dalla scuola di via Marconi, alla palestra di via Pio X, a Villa Zoja e Santa Marta, è la stessa ottica del recupero dell’ex oratorio". Per quanto riguarda le vendite, "il Comune manterrà la proprietà dell’area verde e della Casa delle Vergini. L’edifico storico verrà completamente rifatto e riconsegnato alla città con un fine utile. Il tavolo di discussione con le associazioni è già aperto, a breve riprenderemo gli incontri per arrivare quanto prima a una definizione della destinazione".